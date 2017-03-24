Bide Frantsesa Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara
40, Citadellaren rue
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Beilari aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1290
40, Citadellaren rue
Saint Jean Pied de Port (Frantzia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Joxelu, Jakinline eta familia
Oharrak: Etxea herriko harresien barruan dago, Kale Historikoan; Cit adelle kalea, 40
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 1
Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara
km 25,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna HANDIA
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