Camino Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
40, rue de la Citadella
Albergue Beilari
Disponible sin conexión
16566
40, rue de la Citadella
Saint Jean Pied de Port (Francia)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Joxelu, Jakline y familia
Observaciones: La casa está dentro de las murallas del pueblo en la calle histórica; rue de la Citadelle, número 40
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Alta
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