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Camino Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

Albergue Beilari

Disponible sin conexión
165
66
Albergue beilari

40, rue de la Citadella
Saint Jean Pied de Port (Francia)

00 33 559 37 24 68 (Llamada desde España)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Joxelu, Jakline y familia

Observaciones: La casa está dentro de las murallas del pueblo en la calle histórica; rue de la Citadelle, número 40

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Alta
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