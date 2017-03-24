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Camí Francès Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

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Alberg Beilari

Disponible sense connexió
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Albergue beilari

40, rue de la Citadella
Saint Jean Pied de Port (França)

00 33 559 37 24 68 (Cridada des d'Espanya)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Joxelu, Jakline i família

Observacions: La casa està dins de les muralles del poble al carrer històric; rue de la Citadelle, número 40

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Temps 07H 00’
Dificultat alta
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