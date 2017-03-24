Camí Francès Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
40, rue de la Citadella
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Alberg Beilari
Disponible sense connexió
1300
40, rue de la Citadella
Saint Jean Pied de Port (França)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Joxelu, Jakline i família
Observacions: La casa està dins de les muralles del poble al carrer històric; rue de la Citadelle, número 40
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Temps 07H 00’
Dificultat alta
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