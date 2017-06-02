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Albergue BBK Bilbao Good Hostel
Avenida Miraflores, 16 (Metro Bolueta)
Bilbao
Propiedade do albergue: Lantegi Batuak
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Lantegi Batuak
Persoa encargada de atender o albergue: Equipo de persoas con discapacidade
Observacións: Lantegi Batuak é unha organización sen ánimo de lucro que ten o obxectivo de xerar oportunidades laborais para persoas con discapacidade intelectual, física, sensorial e trastorno mental. Para chegar ao albergue, o máis sinxelo é coller o Metro na Praza Miguel de Unamuno (paso do Camiño, antes da catedral) e baixarse en Bolueta (dirección Basauri). De aí ao albergue son 3 minutos.
Camiño do Norte
Etapa de Lezama a Bilbao
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