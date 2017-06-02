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Iparraldeko Bidea Lezamatik Bilbora

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BBK Bilbao Good Hostel aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue bbk good hostel

Miraflores etorbidea, 16 (Boluetako metroa)
Bilbo

944 59 77 59

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Lantegi Batuak

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Lantegi Batuak

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pertsona ezinduen taldea

Oharrak: Lantegi Batuak irabazi-asmorik gabeko erakundea da, eta adimen-ezintasuna, fisikoa, sentsoriala eta buru-nahasmendua duten pertsonentzako lan-aukerak sortzea du helburu. Aterpetxera iristeko, errazena da Unamuno plazan metroa hartzea (bidearen igarobidea, katedralaren aurretik) eta Boluetan jaistea (Basauriko norabidean). Hortik aterpetxera 3 minutu dira.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Lezamatik Bilbora Etapa 7

Lezamatik Bilbora

km 11,2
Denbora 02H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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