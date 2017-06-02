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Camí del Nord Etapa de Lezama a Bilbao

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Alberg BBK Bilbao Good Hostel

Disponible sense connexió
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Albergue bbk good hostel

Avinguda Miraflores, 16 (Metre Bolueta)
Bilbao

944 59 77 59

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Lantegi Batuak

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Lantegi Batuak

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Equipo de persones amb discapacitat

Observacions: Lantegi Batuak és una organització sense ànim de lucre que té l'objectiu de generar oportunitats laborals per a persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial i trastorn mental. Per arribar a l'alberg, el més senzill és agafar el Metre en la Plaza Miguel d'Unamuno (pas del Camí, abans de la catedral) i baixar-se en Bolueta (adreça Basauri). D'aquí a l'alberg són 3 minuts.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Temps 02H 45’
Dificultat mitjana
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