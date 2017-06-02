Albergue BBK Bilbao Good Hostel
Avenida Miraflores, 16 (Metro Bolueta)
Bilbao
Propiedad del albergue: Lantegi Batuak
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Lantegi Batuak
Persona encargada de atender el albergue: Equipo de personas con discapacidad
Observaciones: Lantegi Batuak es una organización sin ánimo de lucro que tiene el objetivo de generar oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual, física, sensorial y trastorno mental. Para llegar al albergue, lo más sencillo es coger el Metro en la Plaza Miguel de Unamuno (paso del Camino, antes de la catedral) y bajarse en Bolueta (dirección Basauri). De ahí al albergue son 3 minutos.
Camino del Norte
Etapa de Lezama a Bilbao
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