Albergue BBK Bilbao Good Hostel

Propiedad del albergue: Lantegi Batuak

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Lantegi Batuak

Persona encargada de atender el albergue: Equipo de personas con discapacidad

Observaciones: Lantegi Batuak es una organización sin ánimo de lucro que tiene el objetivo de generar oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual, física, sensorial y trastorno mental. Para llegar al albergue, lo más sencillo es coger el Metro en la Plaza Miguel de Unamuno (paso del Camino, antes de la catedral) y bajarse en Bolueta (dirección Basauri). De ahí al albergue son 3 minutos.