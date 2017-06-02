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Camino del Norte Etapa de Lezama a Bilbao

Albergue BBK Bilbao Good Hostel

Disponible sin conexión
27
3
Albergue bbk good hostel

Avenida Miraflores, 16 (Metro Bolueta)
Bilbao

944 59 77 59

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Lantegi Batuak

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Lantegi Batuak

Persona encargada de atender el albergue: Equipo de personas con discapacidad

Observaciones: Lantegi Batuak es una organización sin ánimo de lucro que tiene el objetivo de generar oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual, física, sensorial y trastorno mental. Para llegar al albergue, lo más sencillo es coger el Metro en la Plaza Miguel de Unamuno (paso del Camino, antes de la catedral) y bajarse en Bolueta (dirección Basauri). De ahí al albergue son 3 minutos.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Tiempo 02H 45’
Dificultad Media
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