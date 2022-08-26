Camiño Portugués
Rúa Picota 23
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Albergue Avoa Regina
Dispoñible sen conexión
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Rúa Picota 23
Redondela
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: María del Carmen Alén Amil
Observacións: A pé do Camiño de Santiago
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