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Albergue Avoa Regina

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Albergue Avoa Regina

Rúa Picota 23
Redondela

604085701/986125297

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: María del Carmen Alén Amil

Observacións: A pé do Camiño de Santiago

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa 2

km 15,2
Tempo 04H 00’
Dificultade media
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