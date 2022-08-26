Camino Portugués Etapa de O Porriño a Redondela
Rúa Picota 23
Albergue Avoa Regina
Disponible sin conexión
280
Rúa Picota 23
Redondela
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: María del Carmen Alén Amil
Observaciones: A pie del Camino de Santiago
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 2
Etapa de O Porriño a Redondela
km 15,2
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
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