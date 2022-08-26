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Camino Portugués Etapa de O Porriño a Redondela

Albergue Avoa Regina

Disponible sin conexión
28
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Albergue Avoa Regina

Rúa Picota 23
Redondela

604085701/986125297

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: María del Carmen Alén Amil

Observaciones: A pie del Camino de Santiago

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de O Porriño a Redondela Etapa 2

Etapa de O Porriño a Redondela

km 15,2
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
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