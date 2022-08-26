Portugalgo Bidea
Rúa Picota 23
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Avoa Regina aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Rúa Picota 23
Biribildu
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: María del Carmen Alén Amil
Oharrak: Done Jakue bidearen oinean
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak