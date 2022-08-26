Camí Portuguès
Rúa Picota 23
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Alberg Avoa Regina
Disponible sense connexió
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Rúa Picota 23
Redondela
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: María del Carmen Alén Amil
Observacions: A peu del Camí de Santiago
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots