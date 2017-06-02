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Camiño do Norte Etapa de Lezama a Bilbao

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Albergue Aterpetxea Hostel

Dispoñible sen conexión
46
0
02 albergue juvenil carlos abaitua

Estrada Basurto - Castrejana, 70
Bilbao

944 27 00 54

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión desde 01/01/13 a cargo de Suspergintza Elkartea

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal de Suspergintza Elkartea

Observacións: Serven menús durante xullo e agosto. Prezos especial no verán de 2014: 17,34 euros en habitación múltiple con almorzo, cociña de uso libre, uso do parking para bicis e sabas.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Tempo 02H 45’
Dificultade media
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