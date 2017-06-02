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Albergue Aterpetxea Hostel
Estrada Basurto - Castrejana, 70
Bilbao
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión desde 01/01/13 a cargo de Suspergintza Elkartea
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal de Suspergintza Elkartea
Observacións: Serven menús durante xullo e agosto. Prezos especial no verán de 2014: 17,34 euros en habitación múltiple con almorzo, cociña de uso libre, uso do parking para bicis e sabas.
Camiño do Norte
Etapa de Lezama a Bilbao
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