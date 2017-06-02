Iparraldeko Bidea Lezamatik Bilbora
Basurtuko errepidea - Castrejana, 70
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Aterpetxea ostatua Hostel
Konexiorik gabe erabilgarri
470
Basurtuko errepidea - Castrejana, 70
Bilbo
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa, 13 / 01 / 01etik aurrera, Suspergintza Elkartearen eskutik
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Suspergintza Elkarteko langileak
Oharrak: Menuak balio dute uztailean eta abuztuan. 2014ko udako prezio bereziak: 17,34 euro, askotariko gelan, gosariarekin, erabilera libreko sukaldearekin, bizikletentzako aparkalekuarekin eta maindireekin.
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