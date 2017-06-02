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Iparraldeko Bidea Lezamatik Bilbora

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Aterpetxea ostatua Hostel

Konexiorik gabe erabilgarri
47
0
02 albergue juvenil carlos abaitua

Basurtuko errepidea - Castrejana, 70
Bilbo

944 270054

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa, 13 / 01 / 01etik aurrera, Suspergintza Elkartearen eskutik

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Suspergintza Elkarteko langileak

Oharrak: Menuak balio dute uztailean eta abuztuan. 2014ko udako prezio bereziak: 17,34 euro, askotariko gelan, gosariarekin, erabilera libreko sukaldearekin, bizikletentzako aparkalekuarekin eta maindireekin.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Lezamatik Bilbora Etapa 7

Lezamatik Bilbora

km 11,2
Denbora 02H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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