Albergue Aterpetxea Hostel

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión desde 01/01/13 a cargo de Suspergintza Elkartea

Persona encargada de atender el albergue: Personal de Suspergintza Elkartea

Observaciones: Sirven menús durante julio y agosto. Precios especial en verano de 2014: 17,34 euros en habitación múltiple con desayuno, cocina de uso libre, uso del parking para bicis y sábanas.