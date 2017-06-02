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Camino del Norte Etapa de Lezama a Bilbao

Albergue Aterpetxea Hostel

Disponible sin conexión
63
9
02 albergue juvenil carlos abaitua

Carretera Basurto - Castrejana, 70
Bilbao

944 27 00 54

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión desde 01/01/13 a cargo de Suspergintza Elkartea

Persona encargada de atender el albergue: Personal de Suspergintza Elkartea

Observaciones: Sirven menús durante julio y agosto. Precios especial en verano de 2014: 17,34 euros en habitación múltiple con desayuno, cocina de uso libre, uso del parking para bicis y sábanas.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Tiempo 02H 45’
Dificultad Media
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