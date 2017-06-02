Albergue Aterpetxea Hostel
Carretera Basurto - Castrejana, 70
Bilbao
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión desde 01/01/13 a cargo de Suspergintza Elkartea
Persona encargada de atender el albergue: Personal de Suspergintza Elkartea
Observaciones: Sirven menús durante julio y agosto. Precios especial en verano de 2014: 17,34 euros en habitación múltiple con desayuno, cocina de uso libre, uso del parking para bicis y sábanas.
Camino del Norte
Etapa de Lezama a Bilbao
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos