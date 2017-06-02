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Camí del Nord Etapa de Lezama a Bilbao

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Alberg Aterpetxea Hostel

Disponible sense connexió
47
0
02 albergue juvenil carlos abaitua

Carretera Basurto - Castrejana, 70
Bilbao

944 27 00 54

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió des de 01/01/13 a càrrec de Suspergintza Elkartea

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de Suspergintza Elkartea

Observacions: Serveixen menús durant juliol i agost. Preus especial a l'estiu de 2014: 17,34 euros en habitació múltiple amb desdejuni, cuina d'ús lliure, ús del pàrquing per a bicis i llençols.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Temps 02H 45’
Dificultat mitjana
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