Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Aterpetxea Hostel
Carretera Basurto - Castrejana, 70
Bilbao
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió des de 01/01/13 a càrrec de Suspergintza Elkartea
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de Suspergintza Elkartea
Observacions: Serveixen menús durant juliol i agost. Preus especial a l'estiu de 2014: 17,34 euros en habitació múltiple amb desdejuni, cuina d'ús lliure, ús del pàrquing per a bicis i llençols.
Camí del Nord
Etapa de Lezama a Bilbao
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots