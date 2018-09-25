Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
As Herrerías, 8 km antes de Ou Cebreiro
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue As Herrerías
Dispoñible sen conexión
1100
As Herrerías, 8 km antes de Ou Cebreiro
As Herrerías
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Miriam
Observacións: Albergue vexetariano. Véndese artesanía.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo