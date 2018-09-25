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Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro

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Albergue As Herrerías

Dispoñible sen conexión
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Albergue de herrerias

As Herrerías, 8 km antes de Ou Cebreiro
As Herrerías

654 35 39 40

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Miriam

Observacións: Albergue vexetariano. Véndese artesanía.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro

km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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