Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
Las Herrerias, O Cebreiriro baino 8 km lehenago
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Las Herrerias aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1100
Las Herrerias, O Cebreiriro baino 8 km lehenago
Herrerias
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Miriam
Oharrak: Aterpetxe begetarianoa. Artisautza saltzen da.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 24
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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