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Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

Albergue Las Herrerías

Disponible sin conexión
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Albergue de herrerias

Las Herrerías, 8 km antes de O Cebreiro
Las Herrerías

654 35 39 40

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Miriam

Observaciones: Albergue vegetariano. Se vende artesanía.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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