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Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

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Alberg Les Ferreries

Disponible sense connexió
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Albergue de herrerias

Les Ferreries, 8 km abans d'O Cebreiro
Les Ferreries

654 35 39 40

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Miriam

Observacions: Albergui vegetarià. Es ven artesania.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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