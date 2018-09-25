Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
Les Ferreries, 8 km abans d'O Cebreiro
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Alberg Les Ferreries
Disponible sense connexió
1100
Les Ferreries, 8 km abans d'O Cebreiro
Les Ferreries
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Miriam
Observacions: Albergui vegetarià. Es ven artesania.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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