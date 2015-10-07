Camiño Francés Etapa de Somport a Jaca
Partida das Coroas, s/n
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue A´noguera
Dispoñible sen conexión
20
Partida das Coroas, s/n
Castiello de Jaca
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Robi Ferrero
Observacións: Ofrece servizo de ceas (10 euros). Tamén servizo de recollida de mochilas en Somport e en calquera dos albergues de Candanchú.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1 por Somport
Etapa de Somport a Jaca
km 30,5
Tempo 08H 30’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo