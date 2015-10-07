Bide Frantsesa Etapa: Somportetik Jacara
Koroen partida, z/g
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A´noguera aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
20
Koroen partida, z/g
Jacako zigortzailea
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Robi Ferrero
Oharrak: Afari-zerbitzua eskaintzen du (10 euro). Motxilak biltzeko zerbitzua Somporten eta Candanchúko edozein aterpetxetan.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 1 por Somport
Etapa: Somportetik Jacara
km 30,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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