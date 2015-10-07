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Bide Frantsesa Etapa: Somportetik Jacara

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A´noguera aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
2
0
Albergue a noguera

Koroen partida, z/g
Jacako zigortzailea

635 011 177, 606 235 335

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Robi Ferrero

Oharrak: Afari-zerbitzua eskaintzen du (10 euro). Motxilak biltzeko zerbitzua Somporten eta Candanchúko edozein aterpetxetan.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa: Somportetik Jacara Etapa 1 por Somport

Etapa: Somportetik Jacara

km 30,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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