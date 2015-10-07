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Camino Francés Etapa de Somport a Jaca

Albergue A´noguera

Disponible sin conexión
5
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Albergue a noguera

Partida de las Coronas, s/n
Castiello de Jaca

635 011 177, 606 235 335

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Robi Ferrero

Observaciones: Ofrece servicio de cenas (10 euros). También servicio de recogida de mochilas en Somport y en cualquiera de los albergues de Candanchú.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Somport a Jaca Etapa 1 por Somport

Etapa de Somport a Jaca

km 30,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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