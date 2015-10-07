Camino Francés Etapa de Somport a Jaca
Partida de las Coronas, s/n
Albergue A´noguera
Disponible sin conexión
55
Partida de las Coronas, s/n
Castiello de Jaca
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Robi Ferrero
Observaciones: Ofrece servicio de cenas (10 euros). También servicio de recogida de mochilas en Somport y en cualquiera de los albergues de Candanchú.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1 por Somport
Etapa de Somport a Jaca
km 30,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos