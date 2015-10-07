Albergue A´noguera

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Robi Ferrero

Observaciones: Ofrece servicio de cenas (10 euros). También servicio de recogida de mochilas en Somport y en cualquiera de los albergues de Candanchú.