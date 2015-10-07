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Camí Francès Etapa de Somport a Jaca

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Alberg A´noguera

Disponible sense connexió
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Albergue a noguera

Partida de les Corones, s/n
Castiello de Jaca

635 011 177, 606 235 335

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Robi Ferrero

Observacions: Ofereix servei de sopars (10 euros). També servei de recollida de motxilles en Somport i en qualsevol dels albergs de Candanchú.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Somport a Jaca Etapa 1 per Somport

Etapa de Somport a Jaca

km 30,5
Temps 08H 30’
Dificultat mitjana
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