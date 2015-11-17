Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Amencer
C/ José Antonio, 2
Villarmentero de Campos (Palencia)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Jesús Burgos
Observacións: Convídase a ver o albergue antes de quedar. Ademais das liteiras hai dúas tipis con capacidade para 8 persoas (un de 5 e outro de 3) e tamén a posibilidade de durmir en hamaca. Serven almorzos (donativo) e ceas comunitarias (8 euros).
Camiño Francés
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo