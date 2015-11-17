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Camiño Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

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Albergue Amencer

Dispoñible sen conexión
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Albergue amanecer

C/ José Antonio, 2
Villarmentero de Campos (Palencia)

629 178 543

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Jesús Burgos

Observacións: Convídase a ver o albergue antes de quedar. Ademais das liteiras hai dúas tipis con capacidade para 8 persoas (un de 5 e outro de 3) e tamén a posibilidade de durmir en hamaca. Serven almorzos (donativo) e ceas comunitarias (8 euros).

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

km 24,6
Tempo 05H 20’
Dificultade media
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