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Egunsentiko aterpetxea
Jose Antonio kalea, 2
Villarmentero de Campos (Palentzia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jesús Burgos
Oharrak: Aterpetxea ikustera gonbidatu dute, gelditu aurretik. Litunez gain, 8 lagunentzako bi tipiko daude (bata 5 lagunekoa eta bestea 3 pertsonakoa) eta hamaka lo egiteko aukera ere bai. Gosariak (emariak) eta afariak (8 euro) balio dute.
Bide frantsesa
Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak