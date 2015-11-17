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Camino Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

Albergue Amanecer

Disponible sin conexión
12
39
Albergue amanecer

C/ José Antonio, 2
Villarmentero de Campos (Palencia)

629 178 543

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Jesús Burgos

Observaciones: Se invita a ver el albergue antes de quedarse. Además de las literas hay dos tipis con capacidad para 8 personas (uno de 5 y otro de 3) y también la posibilidad de dormir en hamaca. Sirven desayunos (donativo) y cenas comunitarias (8 euros).

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

km 24,6
Tiempo 05H 20’
Dificultad Media
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