Albergue Amanecer
C/ José Antonio, 2
Villarmentero de Campos (Palencia)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Jesús Burgos
Observaciones: Se invita a ver el albergue antes de quedarse. Además de las literas hay dos tipis con capacidad para 8 personas (uno de 5 y otro de 3) y también la posibilidad de dormir en hamaca. Sirven desayunos (donativo) y cenas comunitarias (8 euros).
Camino Francés
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos