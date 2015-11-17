Albergue Amanecer

C/ José Antonio, 2

Villarmentero de Campos (Palencia) 629 178 543

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Jesús Burgos

Observaciones: Se invita a ver el albergue antes de quedarse. Además de las literas hay dos tipis con capacidad para 8 personas (uno de 5 y otro de 3) y también la posibilidad de dormir en hamaca. Sirven desayunos (donativo) y cenas comunitarias (8 euros).