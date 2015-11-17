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Alberg Clarejar
C/ José Antonio, 2
Villarmentero de Campos (Palència)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jesús Burgos
Observacions: Es convida a veure l'alberg abans de quedar-se. A més de les lliteres hi ha dues tipis amb capacitat per 8 persones (un de 5 i un altre de 3) i també la possibilitat de dormir en hamaca. Serveixen desdejunis (donatiu) i sopars comunitaris (8 euros).
Camí Francès
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
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