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Camí Francès Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

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Alberg Clarejar

Disponible sense connexió
3
0
Albergue amanecer

C/ José Antonio, 2
Villarmentero de Campos (Palència)

629 178 543

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jesús Burgos

Observacions: Es convida a veure l'alberg abans de quedar-se. A més de les lliteres hi ha dues tipis amb capacitat per 8 persones (un de 5 i un altre de 3) i també la possibilitat de dormir en hamaca. Serveixen desdejunis (donatiu) i sopars comunitaris (8 euros).

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

km 24,6
Temps 05H 20’
Dificultat mitjana
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