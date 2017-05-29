Camiño Portugués Etapa de Redondela a Pontevedra
C/ Gorgullón, s/n (fronte ao núm. 68 e a 50 mt da estación de tren)
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Albergue Aloxa
Dispoñible sen conexión
2800
C/ Gorgullón, s/n (fronte ao núm. 68 e a 50 mt da estación de tren)
Pontevedra
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Ana Redondo
Observacións:
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 3
Etapa de Redondela a Pontevedra
km 18,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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