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Camiño Portugués Etapa de Redondela a Pontevedra

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Albergue Aloxa

Dispoñible sen conexión
280
0
Albergue aloxa hostel

C/ Gorgullón, s/n (fronte ao núm. 68 e a 50 mt da estación de tren)
Pontevedra

986 89 64 53, 663 438 770

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Ana Redondo

Observacións:

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Redondela a Pontevedra Etapa 3

Etapa de Redondela a Pontevedra

km 18,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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