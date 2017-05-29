Camino Portugués Etapa de Redondela a Pontevedra
C/ Gorgullón, s/n (frente al nº 68 y a 50 mt de la estación de tren)
Albergue Aloxa
Disponible sin conexión
31237
C/ Gorgullón, s/n (frente al nº 68 y a 50 mt de la estación de tren)
Pontevedra
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Ana Redondo
Observaciones:
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 3
Etapa de Redondela a Pontevedra
km 18,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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