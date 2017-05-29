Portugalgo Bidea Redondelatik Pontevedrarako etapa
Gorgullón kalea, z/g (68. zenbakiaren parean eta tren geltokitik 50 metrora)
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Aloxa aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2800
Gorgullón kalea, z/g (68. zenbakiaren parean eta tren geltokitik 50 metrora)
Pontevedra
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana Redondo
Oharrak:
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 3
Redondelatik Pontevedrarako etapa
km 18,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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