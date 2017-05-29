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Portugalgo Bidea Redondelatik Pontevedrarako etapa

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Aloxa aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
280
0
Albergue aloxa hostel

Gorgullón kalea, z/g (68. zenbakiaren parean eta tren geltokitik 50 metrora)
Pontevedra

986 89 64 53, 663 438 770

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana Redondo

Oharrak:

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Redondelatik Pontevedrarako etapa Etapa 3

Redondelatik Pontevedrarako etapa

km 18,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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