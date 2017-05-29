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Camí Portuguès Etapa de Redondela a Pontevedra

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Alberg Aloxa

Disponible sense connexió
282
0
Albergue aloxa hostel

C/ Gorgullón, s/n (enfront del núm. 68 i a 50 mt de l'estació de tren)
Pontevedra

986 89 64 53, 663 438 770

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana Redondo

Observacions:

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Redondela a Pontevedra Etapa 3

Etapa de Redondela a Pontevedra

km 18,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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