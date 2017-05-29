Camí Portuguès Etapa de Redondela a Pontevedra
C/ Gorgullón, s/n (enfront del núm. 68 i a 50 mt de l'estació de tren)
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Aloxa
Disponible sense connexió
2820
C/ Gorgullón, s/n (enfront del núm. 68 i a 50 mt de l'estació de tren)
Pontevedra
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana Redondo
Observacions:
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 3
Etapa de Redondela a Pontevedra
km 18,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots