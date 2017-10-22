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Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria

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Albergue Alma do Camiño

Dispoñible sen conexión
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Albergue alma do camino

C/ Calvo Sotelo, 199
Sarria (Lugo)

982 87 67 68, 629 822 036

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Mayte e Alejandro.

Observacións: 100 prazas en 11 habitacións de diferentes capacidades. Prezo a partir 9 euros (consultar condicións especiais para grupos). Gran cociña- comedor completamente equipada. Dispón tamén de habitacións privadas e comunitarias con camas. Situado en Sarria, a escasos 200 mt da Oficina de Información e preto da estación de tren e autobuses. Serven almorzos. Hai servizo de masaxes no mesmo albergue. Admítense mascotas (consultar dispoñibilidade). Especialmente pensado e equipado para peregrinos e bicigrinos, sós ou en grupo.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
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