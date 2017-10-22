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Albergue Alma do Camiño
C/ Calvo Sotelo, 199
Sarria (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Mayte e Alejandro.
Observacións: 100 prazas en 11 habitacións de diferentes capacidades. Prezo a partir 9 euros (consultar condicións especiais para grupos). Gran cociña- comedor completamente equipada. Dispón tamén de habitacións privadas e comunitarias con camas. Situado en Sarria, a escasos 200 mt da Oficina de Información e preto da estación de tren e autobuses. Serven almorzos. Hai servizo de masaxes no mesmo albergue. Admítense mascotas (consultar dispoñibilidade). Especialmente pensado e equipado para peregrinos e bicigrinos, sós ou en grupo.
Camiño Francés
Etapa de Triacastela a Sarria
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