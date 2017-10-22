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Alma do Camiño aterpetxea
Calvo Sotelo kalea, 199
Sarria (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mayte eta Alejandro.
Oharrak: 100 plaza, hainbat gaitako 11 gelatan. Prezioa 9 eurotik gora (kontsultatu baldintza bereziak taldeentzat). Sukalde-jangela handia. Horrez gain, logela pribatuak eta ohe komunitarioak ditu. Sarrian dago, Informazio-bulegotik 200 metro eskasera, tren geltokitik eta autobusetatik gertu. Gosariak dira. Aterpetxe berean masaje-zerbitzua dago. Maskotak onartzen dira (kontsultatu erabilgarritasuna). Bereziki pentsatuta dago erromesentzat eta bizkotxo batzuentzat, bakarka nahiz taldean.
Bide frantsesa
Triacastela eta Sarria arteko etapa
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