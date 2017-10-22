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Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa

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Alma do Camiño aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
5888
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Albergue alma do camino

Calvo Sotelo kalea, 199
Sarria (Lugo)

982 87 67 68, 629 822 036

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mayte eta Alejandro.

Oharrak: 100 plaza, hainbat gaitako 11 gelatan. Prezioa 9 eurotik gora (kontsultatu baldintza bereziak taldeentzat). Sukalde-jangela handia. Horrez gain, logela pribatuak eta ohe komunitarioak ditu. Sarrian dago, Informazio-bulegotik 200 metro eskasera, tren geltokitik eta autobusetatik gertu. Gosariak dira. Aterpetxe berean masaje-zerbitzua dago. Maskotak onartzen dira (kontsultatu erabilgarritasuna). Bereziki pentsatuta dago erromesentzat eta bizkotxo batzuentzat, bakarka nahiz taldean.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Triacastela eta Sarria arteko etapa Etapa 26

Triacastela eta Sarria arteko etapa

km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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