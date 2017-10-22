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Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria

Albergue Alma do Camiño

Disponible sin conexión
5971
73
Albergue alma do camino

C/ Calvo Sotelo, 199
Sarria (Lugo)

982 87 67 68, 629 822 036

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Mayte y Alejandro.

Observaciones: 100 plazas en 11 habitaciones de diferentes capacidades. Precio a partir 9 euros (consultar condiciones especiales para grupos). Gran cocina- comedor completamente equipada. Dispone también de habitaciones privadas y comunitarias con camas. Situado en Sarria, a escasos 200 mt de la Oficina de Información y cerca de la estación de tren y autobuses. Sirven desayunos. Hay servicio de masajes en el mismo albergue. Se admiten mascotas (consultar disponibilidad). Especialmente pensado y equipado para peregrinos y bicigrinos, solos o en grupo.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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