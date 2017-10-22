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Albergui Ànima do Camiño
C/ Calvo Sotelo, 199
Sarria (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mayte i Alejandro.
Observacions: 100 places en 11 habitacions de diferents capacitats. Preu a partir 9 euros (consultar condicions especials per a grups). Gran cuina- menjador completament equipada. Disposa també d'habitacions privades i comunitàries amb llits. Situat en Sarria, a escassos 200 mt de l'Oficina d'Informació i prop de l'estació de tren i autobusos. Serveixen desdejunis. Hi ha servei de massatges en el mateix alberg. S'admeten mascotes (consultar disponibilitat). Especialment pensat i equipat per a pelegrins i bicigrinos, solos o en grup.
Camí Francès
Etapa de Triacastela a Sarria
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