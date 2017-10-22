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Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria

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Albergui Ànima do Camiño

Disponible sense connexió
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Albergue alma do camino

C/ Calvo Sotelo, 199
Sarria (Lugo)

982 87 67 68, 629 822 036

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mayte i Alejandro.

Observacions: 100 places en 11 habitacions de diferents capacitats. Preu a partir 9 euros (consultar condicions especials per a grups). Gran cuina- menjador completament equipada. Disposa també d'habitacions privades i comunitàries amb llits. Situat en Sarria, a escassos 200 mt de l'Oficina d'Informació i prop de l'estació de tren i autobusos. Serveixen desdejunis. Hi ha servei de massatges en el mateix alberg. S'admeten mascotes (consultar disponibilitat). Especialment pensat i equipat per a pelegrins i bicigrinos, solos o en grup.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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