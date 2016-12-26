Camiño Portugués
Rúa Alfonso XII, 22 ? 1º
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Albergue Alfonso XII
Dispoñible sen conexión
1400
Rúa Alfonso XII, 22 ? 1º
Redondela
Propiedade do albergue: Rubiolar-Do-Cabaleiro, S. L.
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Rubiolar-Do-Cabaleiro, S. L.
Persoa encargada de atender o albergue: María del Carmen Docampo Cabaleiro e José Ángel Igrexas Míguez
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