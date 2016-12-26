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Camino Portugués Etapa de O Porriño a Redondela

Albergue Alfonso XII

Disponible sin conexión
144
1
Albergue alfonso xii

Rúa Alfonso XII, 22 ? 1º
Redondela

676 167 662, 648 745 287

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Rubiolar-Do-Cabaleiro, S. L.

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Rubiolar-Do-Cabaleiro, S. L.

Persona encargada de atender el albergue: María del Carmen Docampo Cabaleiro y José Ángel Iglesias Míguez

Observaciones:

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de O Porriño a Redondela Etapa 2

Etapa de O Porriño a Redondela

km 15,2
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
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