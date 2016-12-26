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Camí Portuguès

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Alberg Alfonso XII

Disponible sense connexió
140
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Albergue alfonso xii

Rúa Alfonso XII, 22 ? 1º
Redondela

676 167 662, 648 745 287

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Rubiolar-Do-Cabaleiro, S. L.

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Rubiolar-Do-Cabaleiro, S. L.

Persona encarregada d’atendre l'alberg: María del Carmen Docampo Cabaleiro i José Ángel Iglesias Míguez

Observacions:

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa 2

km 15,2
Temps 04H 00’
Dificultat mitjana
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