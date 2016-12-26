Camí Portuguès
Rúa Alfonso XII, 22 ? 1º
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Alberg Alfonso XII
Disponible sense connexió
1400
Rúa Alfonso XII, 22 ? 1º
Redondela
Propietat de l'alberg: Rubiolar-Do-Cabaleiro, S. L.
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Rubiolar-Do-Cabaleiro, S. L.
Persona encarregada d’atendre l'alberg: María del Carmen Docampo Cabaleiro i José Ángel Iglesias Míguez
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots