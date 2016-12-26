Portugalgo Bidea
Rúa Alfonso XII, 22? 1.a
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Alfontso XIi.a aterpea
Konexiorik gabe erabilgarri
1400
Rúa Alfonso XII, 22? 1.a
Biribildu
Aterpetxearen jabegoa: Rubiolar-Do-Cabaleiro, S. L.
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Rubiolar-Do-Cabaleiro, S. L.
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: María del Carmen Docampo Cabaleiro eta José Ángel Iglesias Míguez
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