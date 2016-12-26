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Portugalgo Bidea

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Alfontso XIi.a aterpea

Konexiorik gabe erabilgarri
140
0
Albergue alfonso xii

Rúa Alfonso XII, 22? 1.a
Biribildu

676 167 662, 648745287

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Rubiolar-Do-Cabaleiro, S. L.

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Rubiolar-Do-Cabaleiro, S. L.

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: María del Carmen Docampo Cabaleiro eta José Ángel Iglesias Míguez

Oharrak:

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Etapa 2

km 15,2
Denbora 04H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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