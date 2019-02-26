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Albergue Alea
C/ Teleno, 33
Ponferrada (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Esperanza e Amelia
Observacións: Sirven almorzos (5 €), bocadillos e sandwiches. Tamén ceas comunitarias (12 €) con posibilidade de menú vegetariano. Accédese antes seguindo directamente a estrada LLE 142 desde Molinaseca até Ponferrada, acúrtase unha hora de camiño.
Camiño Francés
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
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