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Camiño Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada

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Albergue Alea

Dispoñible sen conexión
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Albergue alea

C/ Teleno, 33
Ponferrada (León)

987 40 41 33, 660 416 251

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Esperanza e Amelia

Observacións: Sirven almorzos (5 €), bocadillos e sandwiches. Tamén ceas comunitarias (12 €) con posibilidade de menú vegetariano. Accédese antes seguindo directamente a estrada LLE 142 desde Molinaseca até Ponferrada, acúrtase unha hora de camiño.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Foncebadón a Ponferrada Etapa 22

Etapa de Foncebadón a Ponferrada

km 27,3
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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