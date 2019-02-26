Albergue Alea
C/ Teleno, 33
Ponferrada (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Esperanza y Amelia
Observaciones: Sirven desayunos (5 €), bocadillos y sandwiches. También cenas comunitarias (12 €) con posibilidad de menú vegetariano. Se accede antes siguiendo directamente la carretera LE 142 desde Molinaseca hasta Ponferrada, se acorta una hora de camino.
Camino Francés
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
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