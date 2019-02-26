Albergue Alea

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Esperanza y Amelia

Observaciones: Sirven desayunos (5 €), bocadillos y sandwiches. También cenas comunitarias (12 €) con posibilidad de menú vegetariano. Se accede antes siguiendo directamente la carretera LE 142 desde Molinaseca hasta Ponferrada, se acorta una hora de camino.