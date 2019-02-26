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Alberg Alea
C/ Teleno, 33
Ponferrada (Lleó)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Esperanza i Amelia
Observacions: Sirven desdejunis (5 €), entrepans i sandvitxos. També sopars comunitaris (12 €) amb possibilitat de menú vegetarià. S'accedeix abans seguint directament la carretera LI 142 des de Molinaseca fins a Ponferrada, s'escurça una hora de camí.
Camí Francès
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
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