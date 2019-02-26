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Alea aterpetxea
Teleno kalea, 33
Ponferrada (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Itxaropena eta Amelia
Oharrak: Gosariak (5 €), ogitartekoak eta sandwichak zerbitzatzen dituzte. Baita afari komunitarioak ere (12 €), menu begetarianoa izateko aukerarekin. Lehenago, Molinasecatik Ponferradara doan LE 142 errepidea hartu behar da, eta ordubetez laburtu.
Bide frantsesa
Foncebadonetik Ponferradarako etapa
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