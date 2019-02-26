Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa Foncebadonetik Ponferradarako etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Alea aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
81
0
Albergue alea

Teleno kalea, 33
Ponferrada (Leon)

987 40 41 33, 660 416 251

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Itxaropena eta Amelia

Oharrak: Gosariak (5 €), ogitartekoak eta sandwichak zerbitzatzen dituzte. Baita afari komunitarioak ere (12 €), menu begetarianoa izateko aukerarekin. Lehenago, Molinasecatik Ponferradara doan LE 142 errepidea hartu behar da, eta ordubetez laburtu.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Foncebadonetik Ponferradarako etapa Etapa 22

Foncebadonetik Ponferradarako etapa

km 27,3
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi