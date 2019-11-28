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Albergue Alda Pilgrim León
Praza Don Gutierre, 1
León
Propiedade do albergue: Alda Compostela SL
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Alda Compostela SL
Persoa encargada de atender o albergue: Noelia Nuñez
Observacións: Horario de 08:00 a 15:00 hrs. De 15:00 a 21:30 atendémoslles no Hotel Alda Barrio Humedo (a 30m). Si chega mais tarde desa franxa horaria paira realizar o check-in e acceder ao hotel, atenderémoslle de maneira telemática a través dun vídeo porteiro situado á entrada do mesmo.
Camiño de San Salvador
Etapa de León a La Robla
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