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Camiño de San Salvador Etapa de León a La Robla

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Albergue Alda Pilgrim León

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Foto Pilgrim León

Praza Don Gutierre, 1
León

987 19 20 23

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Alda Compostela SL

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Alda Compostela SL

Persoa encargada de atender o albergue: Noelia Nuñez

Observacións: Horario de 08:00 a 15:00 hrs. De 15:00 a 21:30 atendémoslles no Hotel Alda Barrio Humedo (a 30m). Si chega mais tarde desa franxa horaria paira realizar o check-in e acceder ao hotel, atenderémoslle de maneira telemática a través dun vídeo porteiro situado á entrada do mesmo.

Camiño de San Salvador

Camiño de San Salvador

Etapas 5
km 121,8
Etapa de León a La Robla Etapa 1

Etapa de León a La Robla

km 27,0
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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