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San Salvador Bidea Leondik La Roblarako etapa

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Pilgrim León aterpetxea

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Foto Pilgrim León

Gutierre plaza, 1
Leon

987 19 20 23

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Alda Compostela SL

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Alda Compostela SL

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Noelia Nuñez

Oharrak: 08:00etatik 15:00etara. 15:00etatik 21:30era, Alda Barrio Humedo hotelean hartuko zaitugu (30 m-ra). Ordu-tarte hori baino geroago iristen bazara check-ina egin eta hotelera sartzeko, telematikoki erantzungo dizugu, haren sarreran dagoen bideo atezain baten bidez.

San Salvador bidea

San Salvador bidea

Etapak 5
km 120,3
Leondik La Roblarako etapa Etapa 1

Leondik La Roblarako etapa

km 27,0
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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