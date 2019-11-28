Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Pilgrim León aterpetxea
Gutierre plaza, 1
Leon
Aterpetxearen jabegoa: Alda Compostela SL
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Alda Compostela SL
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Noelia Nuñez
Oharrak: 08:00etatik 15:00etara. 15:00etatik 21:30era, Alda Barrio Humedo hotelean hartuko zaitugu (30 m-ra). Ordu-tarte hori baino geroago iristen bazara check-ina egin eta hotelera sartzeko, telematikoki erantzungo dizugu, haren sarreran dagoen bideo atezain baten bidez.
San Salvador bidea
Leondik La Roblarako etapa
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak