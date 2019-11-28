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Alberg Alda Pilgrim León
Plaza Don Gutierre, 1
Lleó
Propietat de l'alberg: Alda Compostela SL
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Alda Compostela SL
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Noelia Nuñez
Observacions: Horari de 08.00 a 15.00 hrs. De 15.00 a 21.30 els atenem a l'Hotel Alda Barri Humedo (a 30m). Si arriba mes tarda d'aquesta franja horària per a realitzar el check-in i accedir a l'hotel, li atendrem de manera telemàtica a través d'un vídeo porter situat a l'entrada d'aquest.
Camí de San Salvador
Etapa de Lleó a la Robla
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