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Camí de San Salvador Etapa de Lleó a la Robla

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Alberg Alda Pilgrim León

Disponible sense connexió
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Foto Pilgrim León

Plaza Don Gutierre, 1
Lleó

987 19 20 23

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Alda Compostela SL

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Alda Compostela SL

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Noelia Nuñez

Observacions: Horari de 08.00 a 15.00 hrs. De 15.00 a 21.30 els atenem a l'Hotel Alda Barri Humedo (a 30m). Si arriba mes tarda d'aquesta franja horària per a realitzar el check-in i accedir a l'hotel, li atendrem de manera telemàtica a través d'un vídeo porter situat a l'entrada d'aquest.

Camí de San Salvador

Camí de San Salvador

Etapes 5
km 121,8
Etapa de Lleó a la Robla Etapa 1

Etapa de Lleó a la Robla

km 27,0
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
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