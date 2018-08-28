Albergue Accueil Pelerin

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Camiño Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

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Rue da Citadelle, 55
Saint Jean Pied de Port (Francia)

0033 559 370 509

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago dos Pireneos Atlánticos

Persoa encargada de atender o albergue: Voluntarios da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago dos Pireneos Atlánticos

Observacións: No número 39 da Rue da Citadelle atópase a oficina da Asociación, onde selan a credencial, achegan información sobre a etapa e o Camiño e págase o importe do albergue. Os horarios de oficina son de 7:30 a 12:00, de 13:30 a 19:00 e de 19:45 a 22:00 horas.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Tempo 07H 00’
Dificultade alta
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