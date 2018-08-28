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Camino Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

Albergue Accueil Pelerin

Disponible sin conexión
235
58
01 accueil pelerin

Rue de la Citadelle, 55
Saint Jean Pied de Port (Francia)

0033 559 370 509

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de los Pirineos Atlánticos

Persona encargada de atender el albergue: Voluntarios de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de los Pirineos Atlánticos

Observaciones: En el número 39 de la Rue de la Citadelle se encuentra la oficina de la Asociación, donde sellan la credencial, aportan información sobre la etapa y el Camino y se paga el importe del albergue. Los horarios de oficina son de 7:30 a 12:00, de 13:30 a 19:00 y de 19:45 a 22:00 horas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Alta
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