Albergue Accueil Pelerin
Rue de la Citadelle, 55
Saint Jean Pied de Port (Francia)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de los Pirineos Atlánticos
Persona encargada de atender el albergue: Voluntarios de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de los Pirineos Atlánticos
Observaciones: En el número 39 de la Rue de la Citadelle se encuentra la oficina de la Asociación, donde sellan la credencial, aportan información sobre la etapa y el Camino y se paga el importe del albergue. Los horarios de oficina son de 7:30 a 12:00, de 13:30 a 19:00 y de 19:45 a 22:00 horas.
Camino Francés
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
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