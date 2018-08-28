Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Accueil Pelerin
Rue de la Citadelle, 55
Saint Jean Pied de Port (França)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago dels Pirineus Atlàntics
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Voluntaris de l'Associació d'Amics del Camí de Santiago dels Pirineus Atlàntics
Observacions: En el número 39 de la Rue de la Citadelle es troba l'oficina de l'Associació, on segellen la credencial, aporten informació sobre l'etapa i el Camí i es paga l'import de l'alberg. Els horaris d'oficina són de 7:30 a 12:00, de 13:30 a 19:00 i de 19:45 a 22:00 hores.
Camí Francès
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots