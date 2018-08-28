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Camí Francès Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

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Alberg Accueil Pelerin

Disponible sense connexió
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01 accueil pelerin

Rue de la Citadelle, 55
Saint Jean Pied de Port (França)

0033 559 370 509

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago dels Pirineus Atlàntics

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Voluntaris de l'Associació d'Amics del Camí de Santiago dels Pirineus Atlàntics

Observacions: En el número 39 de la Rue de la Citadelle es troba l'oficina de l'Associació, on segellen la credencial, aporten informació sobre l'etapa i el Camí i es paga l'import de l'alberg. Els horaris d'oficina són de 7:30 a 12:00, de 13:30 a 19:00 i de 19:45 a 22:00 hores.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Temps 07H 00’
Dificultat alta
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