Accueil Pelerin aterpetxea

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Rue de la Citadelle, 55
Saint Jean Pied de Port (Frantzia)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pirinio Atlantikoetako Santiago Bidearen Lagunen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pirinio Atlantikoetako Santiago Bidearen Lagunen Elkarteko boluntarioak
Oharrak: Rue de la Citadelle 39. zenbakian Elkartearen bulegoa dago. Bertan, kredentziala zigilatzen dute, etapari eta bideari buruzko informazioa ematen dute eta aterpetxearen zenbatekoa ordaintzen da. Bulegoko ordutegiak hauek dira: 7:30etik 12:00etara, 13:30etik 19:00etara eta 19:45etik 22:00etara.
Bide frantsesa
Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak