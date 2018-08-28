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Bide Frantsesa Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara

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Accueil Pelerin aterpetxea

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Rue de la Citadelle, 55
Saint Jean Pied de Port (Frantzia)

0033559 370509

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pirinio Atlantikoetako Santiago Bidearen Lagunen Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pirinio Atlantikoetako Santiago Bidearen Lagunen Elkarteko boluntarioak

Oharrak: Rue de la Citadelle 39. zenbakian Elkartearen bulegoa dago. Bertan, kredentziala zigilatzen dute, etapari eta bideari buruzko informazioa ematen dute eta aterpetxearen zenbatekoa ordaintzen da. Bulegoko ordutegiak hauek dira: 7:30etik 12:00etara, 13:30etik 19:00etara eta 19:45etik 22:00etara.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara Etapa 1

Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara

km 25,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna HANDIA
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